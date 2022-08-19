Филимонов об интересе «Реала»: «Слышал, но не знаю, правда или нет. Приезжали люди из «Монако». А в «Динамо» я сам два раза отказывался переходить»

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Экс-вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался об интересе со стороны «Реала».

– В конце 90-х в «Реале» был вратарь Бодо Илльгнер, он уже шел вниз. Один человек, игравший с вами в футбол, рассказывал мне, что в «Спартак» вроде бы обращался «Реал», который хотел после Илльгнера, поскольку Икер Касильяс был совсем молоденький, взять Филимонова, но «Спартак» не принял трансфер.

– Я тоже слышал такую историю. Не знаю, правда или нет.

В 2001 году мы проиграли «Сатурну» со счетом 0:3, и Романцев посадил меня [в запас]. На следующую игру, не помню с кем, приезжали, по-моему, тренер вратарей и кто-то еще из «Монако». Приезжали люди посмотреть на меня, а я на скамейке (смеется).

У нас с кем-то был разговор, что кто-то в «Спартак» отказался переходить. А я два раза отказывался переходить в московское «Динамо». Мог перейти, но не перешел. Один раз Толстых звал, один раз – с киевского «Динамо» мог перейти, – сказал Филимонов в «Коммент.Шоу».

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