Мюллер о рекордных 19 сэйвах Зоммера: «Он всегда проводит свой лучший матч в сезоне именно против «Баварии»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Томас Мюллер Ян Зоммер Футбол

Томас Мюллер высказался об игре Яна Зоммера, отбившего 19 из 20 ударов «Баварии». 

Мюнхенцы сыграли вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1) в матче 4-го тура Бундеслиги. 

В последних 4 матчах против гладбахцев у «Баварии» 2 поражения (включая 0:5 в Кубке Германии), еще 2 раза была ничья.

«Мы все знаем, что Ян Зоммер всегда проводит свой лучший матч в сезоне именно против «Баварии».

Да, сегодня не все наши удары были неберущимися, но его было практически невозможно пробить.

Болельщикам было интересно следить за этой игрой. Результатом я недоволен. Если нам нужно столько моментов, чтобы забить всего один гол, то надо взглянуть на себя со стороны», – сказал игрок «Баварии». 

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