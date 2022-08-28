Мюллер о рекордных 19 сэйвах Зоммера: «Он всегда проводит свой лучший матч в сезоне именно против «Баварии»

высказался об игре , отбившего 19 из 20 ударов «Баварии».

Мюнхенцы сыграли вничью с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1) в матче 4-го тура Бундеслиги.

В последних 4 матчах против гладбахцев у «Баварии» 2 поражения (включая 0:5 в Кубке Германии), еще 2 раза была ничья.

«Мы все знаем, что Ян Зоммер всегда проводит свой лучший матч в сезоне именно против «Баварии».

Да, сегодня не все наши удары были неберущимися, но его было практически невозможно пробить.

Болельщикам было интересно следить за этой игрой. Результатом я недоволен. Если нам нужно столько моментов, чтобы забить всего один гол, то надо взглянуть на себя со стороны», – сказал игрок «Баварии».

Зоммер сделал 19 сэйвов против «Баварии», побив рекорд Бундеслиги