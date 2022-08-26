Каземиро может дебютировать за «МЮ» в игре с «Саутгемптоном». Марсьяль не сыграет из-за травмы

Каземиро может дебютировать за в игре против .

В то же время нападающий не сможет принять участие в матче из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

готов. Он находился в команде последние дни, провел все тренировки, а также работал индивидуально.

Марсьяль не готов. У него проблема с ахиллом. Нам нужно подождать. Не могу дать прогноз. Надеюсь, он будет готов к следующему матчу с «Лестером», – сказал тен Хаг.