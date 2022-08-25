Тренер «Саутгемптона»: «Не удивлен, что у «МЮ» не все идеально, но с «Ливерпулем» он показал силу. Команда способна бороться за трофеи в этом сезоне»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Саутгемптон Ральф Хазенхюттль Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Саутгемптона» высказался перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Игра 4-го тура чемпионата Англии пройдет 27 августа.

«У них новый тренер, предсезонная подготовка была не очень длинной, и новому человеку нужно время на то, чтобы получить в свое распоряжение весь состав и затем довести до него свои мысли.

Меня не удивляет то, что не все у них сразу получилось, не все идеально. Но я четко вижу, что именно они делают. Ясно видно, что у команды есть свое лицо. Это было видно в прошлом матче, когда «МЮ» показал, что силен.

Речь идет о топ-команде, которая будет бороться за трофеи и способна это делать уже в нынешнем сезоне. Когда ты дома обыгрываешь «Ливерпуль», то посылаешь всем остальным важный сигнал о своем состоянии. Эта победа была важна для «МЮ», – заявил Ральф Хазенхюттль.

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