Тренер «Саутгемптона»: «Не удивлен, что у «МЮ» не все идеально, но с «Ливерпулем» он показал силу. Команда способна бороться за трофеи в этом сезоне»

Главный тренер высказался перед встречей с в .

Игра 4-го тура чемпионата Англии пройдет 27 августа.

«У них новый тренер, предсезонная подготовка была не очень длинной, и новому человеку нужно время на то, чтобы получить в свое распоряжение весь состав и затем довести до него свои мысли.

Меня не удивляет то, что не все у них сразу получилось, не все идеально. Но я четко вижу, что именно они делают. Ясно видно, что у команды есть свое лицо. Это было видно в прошлом матче, когда «МЮ» показал, что силен.

Речь идет о топ-команде, которая будет бороться за трофеи и способна это делать уже в нынешнем сезоне. Когда ты дома обыгрываешь «Ливерпуль», то посылаешь всем остальным важный сигнал о своем состоянии. Эта победа была важна для «МЮ», – заявил .