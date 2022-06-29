Терюшков о переименовании «Химок»: «Предлагали меньше миллиарда, но мы не готовы. До идиотизма дойти несложно»

Роман Терюшков рассказал о предложениях переименовать «Химки».

Ранее был переименован в «Пари НН». Сообщалось, что клуб после переименования будет получать 450 миллионов рублей в год.

– У нас общий бюджет находится в лимитах года. Но цифры держим в секрете. Пытаемся оптимизировать, как и все клубы в сегодняшних реалиях. Снижаем расходы.

– Новых спонсоров не ищете?

– Ищем, конечно. Но тяжелая ситуация. Найти партнера не так просто.

– «Нижний Новгород» решил заработать на переименовании в «Пари НН».

– До идиотизма дойти несложно. Можно душу дьяволу продать. Но мне кажется, что болельщики нас не поймут, если мы начнем переименовываться и называться беттинговыми именами. Переименования инфраструктуры, объектов, стадионов – это нормально. Но не клубов.

– Не было идеи тогда продать название «Арены-Химки»?

– Идеи летают давно. Но пока нет предложений, которые можно было бы оформить. Но в любом случае это все будет зависеть от основного спонсора. Так что дело времени.

– Какого спонсора вы имеете в виду?

– У кого-то есть «Газпром», банк «Открытие» и другие. У нас пока этого нет. Но мы только второй сезон играем в РПЛ. В любом случае этот спонсор появится, надо просто стабильно играть.

– А вам поступало предложение на переименование клуба?

– Предложение было. Но мы не готовы переименовать клуб. Ни к чему хорошему это не приведет. «Химки» существуют с 1997 года. Это достаточно большая история. Хочется иметь приверженность к корням. До абсурда дойти недолго. Можно делать ребрендинг, возвращаться к истокам, но переименовываться по-новому – нельзя.

– Правда, что вам предлагали 1 миллиард за нейминг?

– Нет, нам предлагали меньше. Но предложение – это когда сформировано на бумаге. А если кто-то с кем-то поговорил – это не совсем предложение. Мы готовы к титульному спонсору, неймингу стадиона, но не к переименованию клуба.

– А что значит возвращаться к истокам? Были варианты?

– Кто знает историю, вспомнит, что на месте нынешней «Арены Химки» когда-то был стадион «Новатор». Мы обсуждали этот вопрос два года назад, когда играли еще в ФНЛ. Болельщики предлагали рассматривать возможность переименоваться в «Новатор» и вернуться к истории.

– У вас самих нет такого желания сейчас?

– У нас желания нет. Это будет возможно, только если болельщики выйдут с таким предложением, – сказал член наблюдательного совета «Химок».