Агент Бальде: «Контракт со «Спартаком» – на 3 года. Скоро Кейта прилетит в Москву на медобследование»

Стали известны детали контракта Кейта Бальде со .

«Да, скоро прилетит в Москву, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Спартак». Контракт нападающего будет рассчитан на 3 года», – сказал агент 27-летнего сенегальского форварда .

Последним клубом Бальде, который сейчас находится в статусе свободного агента, был . В прошлом сезоне Серии А игрок забил 3 гола в 26 матчах.

Ранее Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию». Его подробная статистика – здесь.