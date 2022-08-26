Агент Бальде: «Контракт со «Спартаком» – на 3 года. Скоро Кейта прилетит в Москву на медобследование»

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Стали известны детали контракта Кейта Бальде со «Спартаком».

«Да, Кейта Бальде скоро прилетит в Москву, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Спартак». Контракт нападающего будет рассчитан на 3 года», – сказал агент 27-летнего сенегальского форварда Федерико Пасторелло.

Последним клубом Бальде, который сейчас находится в статусе свободного агента, был «Кальяри». В прошлом сезоне Серии А игрок забил 3 гола в 26 матчах.

Ранее Кейта выступал за «Лацио», «Монако», «Интер» и «Сампдорию». Его подробная статистика – здесь.

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