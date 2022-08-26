Федерация футбола Армении о запросе смены гражданства Захаряна: «Информация неверна»

В Армении опровергли, что запрашивали смену гражданства для Арсена Захаряна.

19-летний полузащитник выступает за сборную России. В СМИ сообщили, что в случае перехода в «Челси» Захарян может сменить спортивное гражданство с российского на армянское.

«Информация о том, что запрашивала смену гражданства , неверна.

Кроме того, Федерация футбола Армении не собирается комментировать возможный переход игрока российской сборной в английский клуб», – сообщили в пресс-службе организации.

Главное по Захаряну в «Челси». Есть ли для него роль? Кто конкуренты? Поможет ли Тухель?