Федерация футбола Армении о запросе смены гражданства Захаряна: «Информация неверна»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Динамо Москва сборная Армении по футболу Федерация футбола Армении натурализация Р-Спорт Арсен Захарян Футбол

В Армении опровергли, что запрашивали смену гражданства для Арсена Захаряна.

19-летний полузащитник «Динамо» выступает за сборную России. В СМИ сообщили, что в случае перехода в «Челси» Захарян может сменить спортивное гражданство с российского на армянское.

«Информация о том, что Федерация футбола Армении запрашивала смену гражданства Арсена Захаряна, неверна.

Кроме того, Федерация футбола Армении не собирается комментировать возможный переход игрока российской сборной в английский клуб», – сообщили в пресс-службе организации.

Главное по Захаряну в «Челси». Есть ли для него роль? Кто конкуренты? Поможет ли Тухель?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные