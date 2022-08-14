Сперцян о выборе сборной Армении: «Это моя родина. За что тут критиковать?»

ответил на вопрос о решении выступать за сборную Армении.

Полузащитник высказался на эту тему после игры 5-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и (0:0), а также оценил старт сезона для южан.

– Пока это хороший сезон, несмотря на первые домашние игры – «Факел» и «Спартак». Продолжаем работать.

– Тебя называют одним из лучших молодых игроков. Постоянно обсуждают твою результативность. Давит ли это на тебя?

– Никак! Я делаю свою работу. Я не смотрю на это.

– Была критика в твою сторону из-за решения выступать за сборную Армении. Как относишься к этому?

– Нормально! Это моя родина. За что тут критиковать? – сказал Сперцян.

Топовый старт Сперцяна: забивает в каждом матче и пока больше всех. Галицкий его обожает