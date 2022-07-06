Мовсисян о Захаряне: «Неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении»

Юра Мовсисян недоволен тем, что Арсен Захарян выступает за сборную России.
– Арсен Захарян, будучи армянином, сыграл за сборную России. Такое решение вас не удивило?
– Что еще можно сказать, если он играет за сборную России? Для меня неприемлемо, что армянин не играет за сборную Армении. Но это его выбор, ему удачи в дальнейшем.
– В России очень много армянских молодых игроков, будут ли они выступать за сборную Армении?
– Федерация всегда ищет игроков, со всеми игроками на связи – что по Европе, что в США. Они ищут игроков по всему миру, хотят помочь каждому игроку.
Но это выбор каждого футболиста, заставить играть за сборную Армении мы не можем, – сказал бывший нападающий «Спартака» и Краснодара».