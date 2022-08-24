Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи Кубка из-за Fan ID

Фанаты будут бойкотировать матчи команды и в Фонбет Кубке России.

«В связи с появлением расписания матчей Кубка России мы еще раз напоминаем – наше решение бойкотировать матчи РПЛ, Кубка России по футболу и отказ от посещения иных соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщиков, остается в силе!

Решение, принятое зимой, остается в силе и по сей день, и действует до момента полной отмены действующего закона.

Бойкот распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком»: Москвы, России, стран СНГ и всего мира!

Закон, направленный на обеспечение «комфортной и безопасной среды на футболе», не только уничтожит всю суть фанатизма и его эмоции, но и цинично, без объяснений и в нарушение презумпции невиновности расправится с любыми, кто не впишется в диктуемые им правила – рядовыми болельщиками, посетителями «семейных секторов» и VIP-лож», – говорится в заявлении «Фратрии», объединения фанатов красно-белых.

Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи команды в Мир после введения Fan ID. В текущем розыгрыше Кубка России паспорт болельщика потребуется только на финальной игре.