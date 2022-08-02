Глава судей РФС о Хачатурянце в «Спартаке»: «Это не место, где получают удовольствие, очень сложный клуб. Не знаю, насколько это правда»

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Павел Каманцев высказался о возможном назначении Ашота Хачатурянца президентом «Спартака». 

Сообщалось, что бывший глава РПЛ может сменить Леонида Федуна

«Это личный выбор Ашота Рафаиловича. Не знаю, насколько это правда или нет. Мы с ним такую тему никогда не обсуждали. Мне сложно сказать.

«Спартак» – очень сложный клуб. Думаю, в плане работы это не место, где человек просто получает удовольствие. Поэтому у меня нет комментария в разрезе: хорошо это или плохо.

Этот вопрос лучше задать Ашоту Рафаиловичу», – сказал руководитель департамента судейства РФС.

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