Глава судей РФС о Хачатурянце в «Спартаке»: «Это не место, где получают удовольствие, очень сложный клуб. Не знаю, насколько это правда»

Павел Каманцев высказался о возможном назначении президентом «Спартака».

Сообщалось, что бывший глава может сменить .

«Это личный выбор Ашота Рафаиловича. Не знаю, насколько это правда или нет. Мы с ним такую тему никогда не обсуждали. Мне сложно сказать.

– очень сложный клуб. Думаю, в плане работы это не место, где человек просто получает удовольствие. Поэтому у меня нет комментария в разрезе: хорошо это или плохо.

Этот вопрос лучше задать Ашоту Рафаиловичу», – сказал руководитель департамента судейства .