Семак о посещении храма: «Стараюсь каждое воскресенье. После знакомства с Анной я стал воцерковляться шаг за шагом»

Сергей Семак рассказал о религиозной стороне своей жизни.
– Вы помогаете приходу Иоанна Кронштадского, верно?
– Не то что помогаю – я председатель благотворительного фонда Иоанна Кронштадского. И так как после переезда в Санкт-Петербург мы стали прихожанами храма на Карповке, нас многое связывает с ним. Так что приходская работа со стороны фонда ведется на протяжении многих лет.
– Ваша жена Анна говорила, что до знакомства с ней вы были более светским человеком, а верующим скорее формально.
– Она права. В моем детстве рядом не было храмов и церквей. Единственным примером веры была моя бабушка. И мои основные воспоминания из детства связаны с ней. Все с ее рассказов и ее слов. Эти впечатления у меня сохранились.
Но после знакомства с Анной они стали ближе, поскольку ее родители и ее детство были связаны с православием. И потихоньку, шаг за шагом я стал воцерковляться.
– Как часто посещаете храм?
– Стараюсь каждое воскресенье.
– Поститесь?
– Да.
– Тяжело совмещать с работой?
– Я соблюдал посты и во время моей игровой карьеры. И тогда их переносил достаточно спокойно. «Главное в пост – это не есть друг друга».
– Расскажите про своего духовника.
– Мы пришли в храм на Карповке к священнику Николаю Беляеву, который был нашим вдохновителем – и в плане общественной работы, и семейной жизни, и рабочих вопросов. Он один из самых значимых людей в моей жизни.
– Можно сказать, что он ее перевернул?
– Можно. Это будет абсолютной правдой.
– О чем вы сейчас молитесь чаще всего?
– О близких.
– Верите в чудо?
– Конечно. Чудеса происходят каждый день. Просто мы не всегда можем их рассмотреть.
– Когда вы в последний раз рассмотрели и поняли – это оно?
– В субботу после игры с ЦСКА состоялся памятный вечер, посвященный 100-летию мученической кончины митрополита Вениамина Петроградского.
Начало назначили на 20 часов. Сначала должен был выступить Патриарх Кирилл на 15-20 минут. В итоге Патриарх закончил выступать в 20:55, а сама оратория (музыкальное произведение для хора, солистов и оркестров на сюжеты из Священного Писания – прим.) закончилась в 21:40. Потом по бумагам выяснилось, что вынесение приговора митрополиту Вениамину началось в 20:55 и закончилось в 21:40. Ровно сто лет назад на том же месте – в большом зале филармонии, – заявил главный тренер «Зенита».