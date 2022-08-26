Семак о посещении храма: «Стараюсь каждое воскресенье. После знакомства с Анной я стал воцерковляться шаг за шагом»

рассказал о религиозной стороне своей жизни.

– Вы помогаете приходу Иоанна Кронштадского, верно?

– Не то что помогаю – я председатель благотворительного фонда Иоанна Кронштадского. И так как после переезда в Санкт-Петербург мы стали прихожанами храма на Карповке, нас многое связывает с ним. Так что приходская работа со стороны фонда ведется на протяжении многих лет.

– Ваша жена Анна говорила, что до знакомства с ней вы были более светским человеком, а верующим скорее формально.

– Она права. В моем детстве рядом не было храмов и церквей. Единственным примером веры была моя бабушка. И мои основные воспоминания из детства связаны с ней. Все с ее рассказов и ее слов. Эти впечатления у меня сохранились.

Но после знакомства с Анной они стали ближе, поскольку ее родители и ее детство были связаны с православием. И потихоньку, шаг за шагом я стал воцерковляться.

– Как часто посещаете храм?

– Стараюсь каждое воскресенье.

– Поститесь?

– Да.

– Тяжело совмещать с работой?

– Я соблюдал посты и во время моей игровой карьеры. И тогда их переносил достаточно спокойно. «Главное в пост – это не есть друг друга».

– Расскажите про своего духовника.

– Мы пришли в храм на Карповке к священнику Николаю Беляеву, который был нашим вдохновителем – и в плане общественной работы, и семейной жизни, и рабочих вопросов. Он один из самых значимых людей в моей жизни.

– Можно сказать, что он ее перевернул?

– Можно. Это будет абсолютной правдой.

– О чем вы сейчас молитесь чаще всего?

– О близких.

– Верите в чудо?

– Конечно. Чудеса происходят каждый день. Просто мы не всегда можем их рассмотреть.

– Когда вы в последний раз рассмотрели и поняли – это оно?

– В субботу после игры с ЦСКА состоялся памятный вечер, посвященный 100-летию мученической кончины митрополита Вениамина Петроградского.

Начало назначили на 20 часов. Сначала должен был выступить Патриарх Кирилл на 15-20 минут. В итоге Патриарх закончил выступать в 20:55, а сама оратория (музыкальное произведение для хора, солистов и оркестров на сюжеты из Священного Писания – прим.) закончилась в 21:40. Потом по бумагам выяснилось, что вынесение приговора митрополиту Вениамину началось в 20:55 и закончилось в 21:40. Ровно сто лет назад на том же месте – в большом зале филармонии, – заявил главный тренер .

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