Семак передал книгу «Своих не бросаю» о святом Иоанне Кронштадтском Российской национальной библиотеке: «Наша жизнь – чудо»

передал Российской национальной библиотеке часть тиража книги «Своих не бросаю».

Произведение посвящено наследию святого Иоанна Кронштадтского – священника, которого причислили к лику святых в 1964 году. Утверждается, что Иоанн был чудотворцем.

Одна из глав книги посвящена главному тренеру . Он является председателем благотворительного фонда «Иоанновская семья».

«Глава про меня написана не мной. Там сюжеты из моей жизни, но, если честно, немного даже со смущением ее читал – кто я такой, чтобы обо мне так писали.

Но написана правда. А вообще хорошо, что в этой книге собраны разные истории.

Вся наша жизнь – это чудо. Просто мы нечасто обращаем на это внимание», – сказал Семак на презентации книги.