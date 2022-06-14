Семак передал книгу «Своих не бросаю» о святом Иоанне Кронштадтском Российской национальной библиотеке: «Наша жизнь – чудо»

Сергей Семак передал Российской национальной библиотеке часть тиража книги «Своих не бросаю».
Произведение посвящено наследию святого Иоанна Кронштадтского – священника, которого причислили к лику святых в 1964 году. Утверждается, что Иоанн был чудотворцем.
Одна из глав книги посвящена главному тренеру «Зенита». Он является председателем благотворительного фонда «Иоанновская семья».
«Глава про меня написана не мной. Там сюжеты из моей жизни, но, если честно, немного даже со смущением ее читал – кто я такой, чтобы обо мне так писали.
Но написана правда. А вообще хорошо, что в этой книге собраны разные истории.
Вся наша жизнь – это чудо. Просто мы нечасто обращаем на это внимание», – сказал Семак на презентации книги.