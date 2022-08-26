Комличенко о Карпине: «Бывает, на эмоциях бутылки летают. Он если что-то скажет, то сделает, слов на ветер не бросает»

Николай Комличенко рассказал о работе с Валерием Карпиным.
– Что Карпин говорит по поводу твоей статистики?
– Да ничего. Говорит: «Если расслабишься, я тебя посажу на замену».
– Боишься?
– Нет. А чего бояться?
– Просто Карпин когда говорит, он делает.
– Ну да, я знаю. Я его знаю уже достаточно хорошо.
– Самая проникновенная речь Карпина на твоей памяти?
– Чтобы была феерия… Такого не припомню. Просто он правильные слова как-то подбирает, всегда просто и доходчиво. И ты настраиваешься прилично.
Перед «Локомотивом» была такая прям накачка, еще с вечера до игры. Настраивал-настраивал. Потом утром перед игрой, потом в день игры. Вот это да, в этом сезоне запомнилось.
– А какая накачка? Что она из себя представляет?
– Показывал наши плохие моменты с тренировок. «Вот так выйдете – без шансов».
– Он страшен в гневе?
– Ну, чуть-чуть, наверное, да. Он просто если что-то скажет, то сделает. Просто так слов на ветер не бросает.
– Есть тренеры, которые в раздевалке на эмоциях могут бросить в стену первое, что попадается под руку. Как в той знаменитой истории с сэром Алексом Фергюсоном и Дэвидом Бекхэмом. Карпин что-то подобное делает? Может, бутылки бросает?
– Что-то специально – нет. Но да, бывает, на эмоциях бутылки летают.
– Уворачиваешься?
– Ну, он больше о пол. Так что уворачиваться не приходится. Но это эмоции. Это тоже хорошо. Мне кажется, лучше так, чем все спокойно и ничего вообще не говорить, – сказал форвард «Ростова».