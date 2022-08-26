Комличенко о Карпине: «Бывает, на эмоциях бутылки летают. Он если что-то скажет, то сделает, слов на ветер не бросает»

рассказал о работе с .

– Что Карпин говорит по поводу твоей статистики?

– Да ничего. Говорит: «Если расслабишься, я тебя посажу на замену».

– Боишься?

– Нет. А чего бояться?

– Просто Карпин когда говорит, он делает.

– Ну да, я знаю. Я его знаю уже достаточно хорошо.

– Самая проникновенная речь Карпина на твоей памяти?

– Чтобы была феерия… Такого не припомню. Просто он правильные слова как-то подбирает, всегда просто и доходчиво. И ты настраиваешься прилично.

Перед «Локомотивом» была такая прям накачка, еще с вечера до игры. Настраивал-настраивал. Потом утром перед игрой, потом в день игры. Вот это да, в этом сезоне запомнилось.

– А какая накачка? Что она из себя представляет?

– Показывал наши плохие моменты с тренировок. «Вот так выйдете – без шансов».

– Он страшен в гневе?

– Ну, чуть-чуть, наверное, да. Он просто если что-то скажет, то сделает. Просто так слов на ветер не бросает.

– Есть тренеры, которые в раздевалке на эмоциях могут бросить в стену первое, что попадается под руку. Как в той знаменитой истории с сэром Алексом Фергюсоном и Дэвидом Бекхэмом. Карпин что-то подобное делает? Может, бутылки бросает?

– Что-то специально – нет. Но да, бывает, на эмоциях бутылки летают.

– Уворачиваешься?

– Ну, он больше о пол. Так что уворачиваться не приходится. Но это эмоции. Это тоже хорошо. Мне кажется, лучше так, чем все спокойно и ничего вообще не говорить, – сказал форвард .