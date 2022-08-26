Гендиректор «Севастополя»: «Надеюсь и хочу, чтобы к 2023 году мы начали выступать во Второй лиге. Не надо нам ни Первой лиги, ни Премьер»

Гендиректор «Севастополя» сказал, что клуб готов начать играть в России со Второй лиги.

«Как я понимаю, в этом сезоне уже не получится, сезон уже идет. Будет создана рабочая группа, пока неизвестно, кто в нее войдет. Этим занимается ФНЛ и клубы, которые изъявят желание и смогут принять участие. сказал, месяца два-три займет это точно.

Я надеюсь и хочу, чтобы к 2023 году мы начали выступать в новом чемпионате, в новом сезоне во . Не надо нам ни , ни Премьер. Мы должны пройти все ступени профессионального футбола.

Наш стадион соответствует уровню. У нас остался стадион с тех времен, когда мы играли в Премьер-лиге другой страны. У нас прекрасные раздевалки как для мужчин, так и для женщин, судейская, инспекторская, есть кабинет для допинг-контроля. Сидения пластиковые, стадион футбольный, без дорожек. У нас все в порядке.

Еще хочу сказать, что наш главный тренер имеет лицензию категории А. Весь тренерский штаб лицензирован. Я как руководитель, имею действующую лицензию PRO. У нас профессиональный спортивный доктор, который работал в Премьер-лиге той страны, откуда мы пришли, работал в «Днепре» при Рамосе.

У нас профессиональный клуб де-факто. Это де-юре мы не профессиональный клуб. У нас все структуры в клубе работают, и все они есть, чтобы мы могли играть и принимать участие в профессиональной лиге», – сказал .