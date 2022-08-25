Мальдини о «Челси», «Зальцбурге» и «Динамо»: «Милан» устраивает группа. Мы не готовы мечтать о финале ЛЧ, но соперники не будут рады встрече с нами»

прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа чемпионов.

«Милан» попал в группу Е, где встретится с , «РБ Зальцбург» и Загреб.

«Мы при жеребьевке были в первой корзине, так что на бумаге группа кажется более простой, чем в прошлом году. Но всегда есть подводные камни. У нас в группе есть сильные команды.

У «Зальцбурга» не очень большая история, но это тяжелый соперник. С загребским «Динамо» мы встречались раньше в квалификации.

А еще с нами «Челси». Хорошо, когда есть сильная команда, это немного упрощает выход в плей-офф.

На бумаге эта группа нас устраивает.

Наша цель – улучшить прошлогодний результат, попасть в первую двойку в группе. Но легко сказать. Игра покажет, заслуживаем ли мы этого.

Важнее всего постоянно повышать значимость целей. Это ведет к росту узнаваемости бренда, игроки понимают, что «Милан» хочет биться за что-то большее.

Мы еще не готовы мечтать о финале ЛЧ, но те, кто с нами встретятся, не будут этому рады. У нас есть история, у нас есть подготовленная команда, великий стадион.

Мы сейчас на полпути к цели, но ничто не мешает нам мечтать», – сказал технический директор клубному ТВ.