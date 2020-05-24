Брайан Идову: «Черчесов спросил: «Ты русский? А ну докажи». Я засмеялся: «Стих, что ли, прочитать? Пушкина знаю»

Защитник «Химок» рассказал об общении с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Все, кто с тобой играл, рассказывали: у тебя тонна историй про то, как тебя принимали за легионера, который не понимает по-русски. Расскажи любимую.

– Ой, это постоянно случалось! Врачи на медосмотре каждый раз спрашивали, как я так хорошо выучил язык. Но самое коронное – это когда мы летали на сборы. Стюардессы подходили: «Chicken or fish?». Я отвечал: «Курицу, пожалуйста». Больше всех Серега Волков это обожал – он сидел рядом и после моего ответа просто рыдал.

Еще была история на сборах. Прилетели с «Амкаром» в Турцию и заехали в отель, где жили «Динамо» и «Ахмат». После вечерней тренировки были восстановительные процедуры: массаж, сауна. Я пошел в баню: там уже сидели ребята из нашей команды и Станислав Саламович. Он тогда тренировал.

Уже не помню, с чего все началось, но как-то акцент сместился на меня. Саламыч спросил: «Так ты русский? И язык знаешь?». Я ответил: «Ну, да». Он продолжил: «А ну докажи». Я засмеялся: «Стих, что ли, прочитать? Пушкина знаю». Все ребята просто в голос рассмеялись. Потом эта история разлетелась по всем клубам – до сих пор ее вспоминают.

– С Черчесовым вы пересеклись в .

– Когда Станислав Саламович приехал, меня отдали в аренду в питерское «Динамо». Только сборы успел пройти. Они были очень интенсивными. Наверное, самые жесткие в моей карьере…

Я за счет той подготовки, кстати, провел хороший сезон. Хотя о том, что Черчесов прилично нагружает, знал и раньше. Однажды на сборах приехали на утреннюю тренировку, а на соседнем поле уже тренировался его «Ахмат». В итоге мы закончили, а они еще продолжали носиться. Я тогда это приметил и, когда Черчесов пришел в «Амкар», понял: нам хана.

Он, кстати, единственный тренер, у которого я вышел на замену и до финального свистка вернулся на скамейку. На сборах играли товарняк с румынами. Я вышел и с моего фланга тут же создали момент. А потом я дважды мяч не обработал. После этого – раз, и обратная замена!

На следующий день Черчесов меня подозвал: «Я это сделал, чтобы твои проблемы не стали общекомандными». На самом деле, хорошо, что он объяснил, потому что я был очень расстроен. Впервые в жизни со мной такое случилось! – сказал Идову.