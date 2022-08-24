Кунде, Обамеянг, Депай и Дест попали в состав «Барсы» на игру с «Ман Сити», Умтити и Брэйтуэйт – вне заявки

«Барселона» опубликовала состав на товарищеский матч с «Манчестер Сити».
В заявку команды попали Мемфис Депай, Пьер-Эмерик Обамеянг и Серджиньо Дест, которые могут уйти до закрытия трансферного окна.
Также в списке защитник Жюль Кунде, которого сине-гранатовые пока не могут зарегистрировать для участия в Ла Лиге.
Вне состава остались защитник Самюэль Умтити и форвард Мартин Брэйтуэйт.
«Барселона»: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Фати, Торрес, Депай, Кристенсен, Пьянич, Обамеянг, Альба, Кессиэ, Роберто, де Йонг, Рафинья, Кунде, Гарсия, Пенья, Абде, Бальде, Гави, Торре, Тенас.
Матч «Барселона» – «Ман Сити» состоится сегодня. Начало – в 22:30 по московскому времени.