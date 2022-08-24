Кунде, Обамеянг, Депай и Дест попали в состав «Барсы» на игру с «Ман Сити», Умтити и Брэйтуэйт – вне заявки

«Барселона» опубликовала состав на товарищеский матч с .

В заявку команды попали , и , которые могут уйти до закрытия трансферного окна.

Также в списке защитник , которого сине-гранатовые пока не могут зарегистрировать для участия в Ла Лиге.

Вне состава остались защитник и форвард .

«Барселона»: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Дембеле, Педри, Левандовски, Фати, Торрес, Депай, Кристенсен, Пьянич, Обамеянг, Альба, Кессиэ, Роберто, де Йонг, Рафинья, Кунде, Гарсия, Пенья, Абде, Бальде, Гави, Торре, Тенас.

Матч – «Ман Сити» состоится сегодня. Начало – в 22:30 по московскому времени.