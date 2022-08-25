«МЮ» вскоре сделает новое предложение «Аяксу». Контракт с Антони давно согласован

делает все возможное для покупки вингера .

И клуб, и главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг считают 22-летнего бразильца абсолютно приоритетной целью на трансферном рынке.

«Ман Юнайтед» сообщил Антони и его окружению, что вскоре (это вопрос времени) сделает новое предложение «Аяксу», чтобы как можно скорее закрыть сделку.

Сам футболист согласовал пятилетний контракт с «Юнайтед» еще десять дней назад. Он просит амстердамцев продать его.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов заплатить за Антони 94 млн евро.

Подробную статистику выступлений атакующего полузащитника смотрите здесь.