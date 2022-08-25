«МЮ» вскоре сделает новое предложение «Аяксу». Контракт с Антони давно согласован

«Манчестер Юнайтед» делает все возможное для покупки вингера «Аякса» Антони.
И клуб, и главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг считают 22-летнего бразильца абсолютно приоритетной целью на трансферном рынке.
«Ман Юнайтед» сообщил Антони и его окружению, что вскоре (это вопрос времени) сделает новое предложение «Аяксу», чтобы как можно скорее закрыть сделку.
Сам футболист согласовал пятилетний контракт с «Юнайтед» еще десять дней назад. Он просит амстердамцев продать его.
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов заплатить за Антони 94 млн евро.
Подробную статистику выступлений атакующего полузащитника смотрите здесь.