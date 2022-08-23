«МЮ» предложит за Антони 94 млн евро. Клуб уже договорился с вингером «Аякса»

предложит за вингера 94 млн евро.

Как сообщает O Globo, английский клуб уже договорился с бразильцем об условиях личного контракта.

При этом клуб из Амстердама уже отверг предложение «МЮ» в размере 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Аякс» готов продать Антони только за 100+ млн.

Тренер команды Алфред Схройдер вывел бразильца из состава, сказав, что ему не нужны игроки, которые сосредоточены на команде не на 100%.

Отмечается, что игрок в последнее время не тренировался с основой «Аякса», что вызвало недовольство руководства клуба. Антони заявлял о мышечных болях.

В прошлом сезоне 22-летний игрок отметился 8 голами и 4 передачами в 22 матчах чемпионата Нидерландов. Со статистикой Антони можно также ознакомиться здесь.