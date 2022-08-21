Тренер «Аякса» Схройдер про Антони: «Я понимаю его, но мы играем в ЛЧ, «МЮ» – не думаю»

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Главный тренер «Аякса» Алфред Схройдер высказался о будущем вингера Антони.

Сообщалось, что подписать бразильца хочет «Манчестер Юнайтед».

«Хочу, чтобы Антони остался. Я исхожу из того, что клуб не продаст его. В наши дни разбрасываются баснословными деньгами, но я не обрадовался бы, продай мы еще одного футболиста. С точки зрения финансов у нас все хорошо.

У меня хорошее предчувствие. Я понимаю Антони. Но ты играешь за «Аякс». Мы выступаем в Лиге чемпионов. Не думаю, что «МЮ» играет в ЛЧ», – сказал ESPN Схройдер.

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