Тренер «Аякса» Схройдер про Антони: «Я понимаю его, но мы играем в ЛЧ, «МЮ» – не думаю»

Главный тренер высказался о будущем вингера Антони.

Сообщалось, что подписать бразильца хочет .

«Хочу, чтобы остался. Я исхожу из того, что клуб не продаст его. В наши дни разбрасываются баснословными деньгами, но я не обрадовался бы, продай мы еще одного футболиста. С точки зрения финансов у нас все хорошо.

У меня хорошее предчувствие. Я понимаю Антони. Но ты играешь за «Аякс». Мы выступаем в чемпионов. Не думаю, что «МЮ» играет в ЛЧ», – сказал ESPN Схройдер.