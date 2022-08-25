«Спартак»: «Рады реакции и от РПЛ, и от «Факела. Коллегам из Воронежа – уважение, что быстро исправили ошибку»

«Спартак» принял извинения «Факела».

Ранее клуб из Воронежа объявил о запрете прохода на матч с символикой красно-белых, сославшись на регламент. Москвичи выразили недовольство таким решением: «Незаконные дискриминационные требования». Факел» ответил: «Если болельщик пронесет шарф «Спартака», никто его выгонять со стадиона не будет». Затем воронежцы извинились перед «Спартаком».

«Рады, что реакция последовала быстро – и от Лиги, и от «Факела».

Коллегам из Воронежа – уважение, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд. До встречи в Воронеже», – сказали в пресс-службе «Спартака».

Ранее отказался от гостевой квоты по билетам на игру в Воронеже.

Матч 7-го тура Мир РПЛ пройдет 27 августа 2022, начало – в 17:30 по московскому времени.

Теперь «Факел» – самый громкий клуб РПЛ. Вот что рассказывают его болельщики