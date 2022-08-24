Роналду хотел в «Боруссию» из-за спонсорских контрактов, зависящих от ЛЧ, желания выиграть Бундеслигу и выступать на «Сигнал Идуна Парк» (Bild)

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Bild объяснил, почему Криштиану Роналду хотел выступать за дортмундскую «Боруссию».

Во-первых, часть выплат по контрактам с Nike, Clear и Binance зависит от участия форварда в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне не сможет выступить в данном турнире, в отличие от «Боруссии».

Ради сохранения поступлений от спонсоров на прежнем уровне Роналду готов был отказаться от части 29-миллионной зарплаты.

Также португалец заинтересован в победе в Бундеслиге. Победителем Премьер-лиги, Ла Лиги и Серии А, еще трех из четырех наиболее престижных европейских чемпионатов, он уже становился.

Третий фактор – выступления на постоянно заполненном стадионе «Сигнал Идуна Парк», вместимость которого составляет 81 365 человек.

Сообщалось, что «Боруссия» не будет подписывать Роналду, несмотря на его желание.

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