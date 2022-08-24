Bild объяснил, почему хотел выступать за дортмундскую «Боруссию».

Во-первых, часть выплат по контрактам с Nike, Clear и Binance зависит от участия форварда в Лиге чемпионов. в этом сезоне не сможет выступить в данном турнире, в отличие от «Боруссии».

Ради сохранения поступлений от спонсоров на прежнем уровне Роналду готов был отказаться от части 29-миллионной зарплаты.

Также португалец заинтересован в победе в Бундеслиге. Победителем Премьер-лиги, и Серии А, еще трех из четырех наиболее престижных европейских чемпионатов, он уже становился.

Третий фактор – выступления на постоянно заполненном стадионе , вместимость которого составляет 81 365 человек.

Сообщалось, что «Боруссия» не будет подписывать Роналду, несмотря на его желание.

Гендиректор «Боруссии»: «Роналду – один из величайших. Но речи о трансфере не идет»