Bild объяснил, почему Криштиану Роналду хотел выступать за дортмундскую «Боруссию».
Во-первых, часть выплат по контрактам с Nike, Clear и Binance зависит от участия форварда в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне не сможет выступить в данном турнире, в отличие от «Боруссии».
Ради сохранения поступлений от спонсоров на прежнем уровне Роналду готов был отказаться от части 29-миллионной зарплаты.
Также португалец заинтересован в победе в Бундеслиге. Победителем Премьер-лиги, Ла Лиги и Серии А, еще трех из четырех наиболее престижных европейских чемпионатов, он уже становился.
Третий фактор – выступления на постоянно заполненном стадионе «Сигнал Идуна Парк», вместимость которого составляет 81 365 человек.
Сообщалось, что «Боруссия» не будет подписывать Роналду, несмотря на его желание.
Гендиректор «Боруссии»: «Роналду – один из величайших. Но речи о трансфере не идет»