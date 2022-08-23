Бруну Фернандеш: «Роналду может принести «МЮ» много голов. Главное, чтобы он играл на высоком уровне и Португалия гордилась им»

высказался о будущем .

«Много разговоров на эту тему, но никто лучше Криштиану не может сказать об этом. Роналду спокоен, он делает свою работу. И будет делать ее дальше.

На данный момент он игрок . Ничего не знаю о его будущем. Не знаю, уйдет он или нет. Он обещал скоро обо всем рассказать.

Роналду может и дальше играть на высоком уровне, приносить нам много голов. Но решение будет за ним. Мы должны уважать его желания. Если он решит остаться, мы будем рады. Если уйдет, посчитав, что для него так будет лучше, лично я порадуюсь за него.

Самое главное, чтобы у него все было хорошо, чтобы он играл на самом высоком уровне и наша страна [Португалия] гордилась им», – сказал полузащитник «МЮ» в интервью Eleven Sports.