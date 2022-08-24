Карвальял о Роналду: «Перешел бы в «Баварию» на его месте. У него была бы возможность стать чемпионом, лучшим бомбардиром и бороться за победу в ЛЧ»

поделился мнением о том, куда стоило бы перейти .

«Криштиану – игрок, обладающий огромным талантом. Он поддерживает его. Сейчас он находится на том этапе, когда хочет бороться за попадание в Лигу чемпионов, а не в Лигу Европы. Я не знаю, что произойдет, но куда бы он ни пошел, будет играть на очень высоком уровне.

Если бы я был на его месте и мог выбирать, я бы перешел в мюнхенскую «Баварию», но это личное мнение, я ничего не знаю, я с ним не разговаривал и не знаю, возможно ли это или нет.

предложила бы Роналду возможность стать чемпионом в новой стране, стать лучшим бомбардиром и возможность бороться за победу в Лиге чемпионов. Но где бы он ни играл, он будет поддерживать хороший уровень.

Перед ним все еще стоят новые вызовы, он набирает очки, ему предстоит побить еще несколько рекордов. Он будет стараться на пределе своих сил», – сказал главный тренер «Аль-Вахды».