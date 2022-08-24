В Лигу Содружества войдут команды Крыма, ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей

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Принято решение о создании Лиги Содружества.

В турнире примут участие команды из ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Республики Крым и города Севастополь, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Конспекты Заяева». 

Это решение было принято на форуме «Содружество», который проходит в Евпатории. В ходе этого мероприятия исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов также заявил, что клубы Крыма примут в ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования.

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