В Лигу Содружества войдут команды Крыма, ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей

Принято решение о создании Лиги Содружества.

В турнире примут участие команды из ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, Республики Крым и города Севастополь, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Конспекты Заяева».

Это решение было принято на форуме «Содружество», который проходит в Евпатории. В ходе этого мероприятия исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов также заявил, что клубы Крыма примут в ФНЛ в случае выполнения условий лицензирования.