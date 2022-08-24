Президент «Ахмата» о заявлении УЕФА о крымских клубах: «Еще смеют что-то диктовать после того, как вышвырнули российский футбол. К черту, хватит!»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Ахмат Магомед Даудов Политика чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма брань Футбол

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал заявление УЕФА о клубах Крыма.

УЕФА по-прежнему против перехода крымских клубов в российский футбол.

«Абсолютно бредовое заявление организации, которая еще смеет что-то диктовать после того, как, можно сказать, вышвырнула российский футбол из своей ассоциации. 

Принято считать, что спорт вне политики. Но эта теория не действует, когда речь идет о России. ФИФА, УЕФА, иные международные спортивные организации как раз таки смешали спорт с политикой, лишив возможности российских спортсменов соревноваться на международных турнирах. И после всего этого нам нужно прислушиваться к их рекомендациям? К черту! Хватит!

Нужно перестать придерживаться «спортивной дипломатии», когда она грубо нарушает и ущемляет права наших спортсменов. 

Считаю необходимым не только поддержать, но и помогать футбольным командам Крыма и освобожденных от нацистов республик Донбасса как можно быстрее интегрироваться в российский футбол. Уверен, в этом меня поддержат руководство РФС, РПЛ и миллионы болельщиков отечественного футбола», – сказал Даудов.

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