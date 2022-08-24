Все матчи сборной Канады на Чемпионате мира по футболу 2022

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Канады по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 календарь Футбол

Канада в большей степени славится своим хоккеем, но иногда заставляет обращать на себя и футбольная сборная. Для канадцев это будет второе участие в мировых первенствах. В 1986 году они потерпели три поражения в группе, поэтому любые очки на групповом этапе в Катаре станут шагом вперед. Играть предстоит в группе F с командами Бельгии, Хорватии и Марокко. 

Групповой этап. Тур 1

  • 23 ноября, 22:00. Бельгия — Канада, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

  • 27 ноября, 19:00. Хорватия — Канада, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

  • 1 декабря, 18:00. Канада — Марокко, стадион «Эль-Тумама», Доха

Мировое футбольное первенство в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Самым легким соперником для сборной Канады представляются марокканцы. Играть с ними в третьем туре, тут и нужно брать те самые очки. Время начала матчей указано московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные