Все матчи сборной Канады на Чемпионате мира по футболу 2022

Канада в большей степени славится своим хоккеем, но иногда заставляет обращать на себя и футбольная сборная. Для канадцев это будет второе участие в мировых первенствах. В 1986 году они потерпели три поражения в группе, поэтому любые очки на групповом этапе в Катаре станут шагом вперед. Играть предстоит в группе F с командами Бельгии, Хорватии и Марокко.

Групповой этап. Тур 1

23 ноября, 22:00. Бельгия — Канада, стадион «Ахмед Бин Али», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

27 ноября, 19:00. Хорватия — Канада, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

1 декабря, 18:00. Канада — Марокко, стадион «Эль-Тумама», Доха

Мировое футбольное первенство в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Самым легким соперником для сборной Канады представляются марокканцы. Играть с ними в третьем туре, тут и нужно брать те самые очки. Время начала матчей указано московское.