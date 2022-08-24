Все матчи сборной Эквадора на Чемпионате мира по футболу 2022

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Сборная Эквадора в южноамериканской отборочной группе смогла ухватиться за последнюю четвертую путевку, уступив только Бразилии, Аргентине и Уругваю. Эквадорцы редкие гости на мировых первенствах: всего три участия и выход в ⅛ финала в 2006 году. Повторить это достижение в Катаре вполне возможно. Группа А далеко не самая сложная, где предстоит сыграть с Катаром, Сенегалом и Нидерландами.

Групповой этап. Тур 1

  • 20 ноября, 19:00. Катар — Эквадор, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Групповой этап. Тур 2

  • 25 ноября, 19:00. Нидерланды — Эквадор, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

  • 29 ноября, 18:00. Эквадор — Сенегал, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Чемпионат мира в Катаре стартует матчем открытия 20 ноября, в нем и предстоит сыграть Эквадору с хозяевами. Победа откроет отличные перспективы для выхода в плей-офф. Финал первенства состоится 18 декабря. Время начала матчей указано московское.

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