Все матчи сборной Саудовской Аравии на Чемпионате мира по футболу 2022

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Сборная Саудовской Аравии является грозной силой у себя в Азии, но вот с чемпионатами мира в последнее время не складывается. В России четыре года назад они попали под горячую руку хозяевам, хотя в 1994 году орлы пустыни единственный раз вышли в ⅛ финала. На этот раз предстоит сыграть в группе С с командами Польши, Мексики и Аргентины и только последняя кажется непобедимой.

Групповой этап. Тур 1

  • 22 ноября, 13:00. Аргентина — Саудовская Аравия, стадион «Лусаил», Лусаил

Групповой этап. Тур 2

  • 26 ноября, 16:00. Польша — Саудовская Аравия, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

  • 30 ноября, 22:00. Саудовская Аравия — Мексика, стадион «Лусаил», Лусаил

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Саудовской Аравии нужно делать ставку на второй и третий туры. С Аргентиной даже ничья будет выглядеть сенсационно. Время начала матчей указано московское.

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