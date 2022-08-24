Все матчи сборной Саудовской Аравии на Чемпионате мира по футболу 2022

Сборная Саудовской Аравии является грозной силой у себя в Азии, но вот с чемпионатами мира в последнее время не складывается. В России четыре года назад они попали под горячую руку хозяевам, хотя в 1994 году орлы пустыни единственный раз вышли в ⅛ финала. На этот раз предстоит сыграть в группе С с командами Польши, Мексики и Аргентины и только последняя кажется непобедимой.

Групповой этап. Тур 1

22 ноября, 13:00. Аргентина — Саудовская Аравия, стадион «Лусаил», Лусаил

Групповой этап. Тур 2

26 ноября, 16:00. Польша — Саудовская Аравия, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

30 ноября, 22:00. Саудовская Аравия — Мексика, стадион «Лусаил», Лусаил

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Саудовской Аравии нужно делать ставку на второй и третий туры. С Аргентиной даже ничья будет выглядеть сенсационно. Время начала матчей указано московское.