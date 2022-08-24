Все матчи сборной Южной Кореи на Чемпионате мира по футболу 2022

У себя на родине двадцать лет назад сборная Южной Кореи смогла выйти в полуфинал под руководством хорошо нам известного Гуса Хиддинка. Тогда помогли родные стены и благосклонность судей. В Катаре таких благоприятных условий не будет точно. Тем более что соперники по группе Н представляют грозную силу. Южнокорейской команде предстоит сыграть со сборными Ганы, Уругвая и Португалии.

Групповой этап. Тур 1

24 ноября, 16:00. Уругвай — Южная Корея, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

28 ноября, 16:00. Южная Корея — Гана, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 3

2 декабря, 18:00. Южная Корея — Португалия, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Мировое первенство в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря. Объективно по силам сборной Южной Кореи только Гана, но команда может приготовить сюрприз и в других матчах. Время начала матчей указано московское.