Все матчи сборной Франции на Чемпионате мира по футболу 2022

Сборная Франции действующий чемпион мира, и это ко многому обязывает. Французы хотят защитить свой титул, что позволит им встать в один ряд со сборными Бразилии и Италии, которые выигрывали мировое первенство два раза подряд, а также стать трехкратными чемпионами. Команда Дидье Дешама в группе D сыграет со сборными Австралии, Туниса и Дании.

Групповой этап. Тур 1

22 ноября, 22:00. Франция — Австралия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Групповой этап. Тур 2

26 ноября, 19:00. Франция — Дания, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Групповой этап. Тур 3

30 ноября, 18:00. Тунис — Франция, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Французы должны уверенно преодолевать групповой этап, а дальше добиваться максимального результата. Время начала матчей указано московское.