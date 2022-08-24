Все матчи сборной Франции на Чемпионате мира по футболу 2022

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Сборная Франции действующий чемпион мира, и это ко многому обязывает. Французы хотят защитить свой титул, что позволит им встать в один ряд со сборными Бразилии и Италии, которые выигрывали мировое первенство два раза подряд, а также стать трехкратными чемпионами. Команда Дидье Дешама в группе D сыграет со сборными Австралии, Туниса и Дании.

Групповой этап. Тур 1

  • 22 ноября, 22:00. Франция — Австралия, стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Групповой этап. Тур 2

  • 26 ноября, 19:00. Франция — Дания, стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Групповой этап. Тур 3

  • 30 ноября, 18:00. Тунис — Франция, стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Французы должны уверенно преодолевать групповой этап, а дальше добиваться максимального результата. Время начала матчей указано московское.

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