Вальдано о словах Мбаппе про футбол в Южной Америке: «Килиан еще не понял, что в футболе можно говорить все, кроме правды, ха-ха»

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Хорхе Вальдано отреагировал на слова Килиана Мбаппе о футболе в Южной Америке.

Некоторое время назад французский нападающий сказал: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Последние ЧМ выигрывали европейцы».

«Это вызвало много споров, но он еще не понял, что в футболе можно говорить все, кроме правды, ха-ха.

Европейский футбол очень силен, будет трудно победить любую команду с этого континента. Аргентина может это сделать, но нужно будет постараться.

Команды из Европы очень одаренные с точки зрения физики, очень организованные с точки зрения тактики и более чем достойные с точки зрения техники. Сборные Дании, Бельгии, Швейцарии – команды очень высокого уровня», – считает чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины

На групповом этапе ЧМ-2022 соперниками аргентинцев будут команды Польши, Саудовской Аравии и Мексики. 

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