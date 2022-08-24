Все матчи сборной Германии на Чемпионате мира по футболу 2022

На любой Чемпионат мира четырехкратный его победитель сборная Германии едет в качестве фаворита. Катар исключением не станет. В команде сменился тренер, после многих лет правления Йоахима Лева во главе бундестим встал Ханс-Дитер Флик. С ним команда на одном дыхании прошла отборочный турнир и теперь в группе Е будет играть с Коста-Рикой, Японией и Испанией.

Групповой этап. Тур 1

23 ноября, 16:00, Германия — Япония, стадион «Халифа Интернешнл», Эр-Райян

Групповой этап. Тур 2

27 ноября, 22:00, Испания — Германия, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Групповой этап. Тур 3

1 декабря, 22:00, Коста-Рика — Германия, стадион «Эль-Бейт», Эль-Хаур

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Во втором туре сборную Германии ждет, скорее всего, ждет матч за первое место в группе с командой Испании. Время начала матчей указано московское.