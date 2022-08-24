«Локомотив» о Юране: «Не вели, не ведем и не собираемся вести никакие переговоры»

отреагировал на слухи о приглашении Сергея Юрана на пост главного тренера.

Ранее об этом сообщил агент Тимур Гурцкая в шоу «Коммент.Бабки».

«Локомотив» не вел, не ведет и не собирается вести никакие переговоры с .

Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера», – сообщил глава пресс-службы железнодорожников Леонид Шлыков.

Московская команда, которую тренирует , свою первую победу в текущем розыгрыше Мир одержала только в 6-м туре.

Юран начинал сезон в «Химках», однако был отправлен в отставку после четырех игр.