«Локомотив» о Юране: «Не вели, не ведем и не собираемся вести никакие переговоры»

«Локомотив» отреагировал на слухи о приглашении Сергея Юрана на пост главного тренера.
Ранее об этом сообщил агент Тимур Гурцкая в шоу «Коммент.Бабки».
«Локомотив» не вел, не ведет и не собирается вести никакие переговоры с Сергеем Юраном.
Также клуб не планирует начинать поиски любого другого главного тренера», – сообщил глава пресс-службы железнодорожников Леонид Шлыков.
Московская команда, которую тренирует Йозеф Циннбауэр, свою первую победу в текущем розыгрыше Мир РПЛ одержала только в 6-м туре.
Юран начинал сезон в «Химках», однако был отправлен в отставку после четырех игр.