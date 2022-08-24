Уэйн Руни: «МЮ» должен брать игроков между 20 и 25 годами в идеале. Помогут ли Каземиро и Эриксен двигаться вперед? Де Йонг подошел бы лучше»

, комментируя трансфер Каземиро, сказал, что должен подписывать молодых игроков.

«Мы возвращаемся к необходимости смотреть в будущее. В идеале они должны подписывать игроков в возрасте между 20 и 25 годами, а Каземиро похож на – он был хорошим игроком, но поможет ли он клубу двигаться вперед?

Френки де Йонг, главная цель тен Хага в полузащите, подошел бы лучше. Вариант с Каземиро, похоже, возник из ниоткуда и выглядит ситуативным – я бы удивился, если он был приоритетным вариантом, когда пришел тен Хаг. Похоже, не сумев подписать де Йонга, «МЮ» взял , так как он был доступен», – сказал экс-игрок «Юнайтед» в интервью The Times.