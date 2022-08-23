Колосков о дебюте Дзюбы: «Он не забил гол, а добил мяч, пересекавший линию ворот, – это не заслуга»

оценил дебют в турецком чемпионате.

Российский нападающий вышел в стартовом составе «Адана Демирспор» в игре против (2:4) и отметился забитым мячом.

«Во-первых, что есть Дзюба, что его нет – мне все равно. Меня эта фигура не интересует.

Во-вторых, он не забил гол, а добил мяч, который пересекал линию ворот, – это не заслуга.

В-третьих, какой он лидер? Как я прочитал отчет, он там ничем не отметился. Он давно вышел из возраста, когда может быть лидером.

Дзюба будет в Турции средним игроком, будет играть, но ничего выдающегося он там не сделает», – сказал почетный президент .

Дебют Дзюбы за «Адана Демирспор»: гол, 21 касание за 87 минут, 76% точных передач, 5 успешных верховых дуэлей из 7