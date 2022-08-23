Президент «Адана Демирспор» о возможном уходе Балотелли: «Мы взяли Дзюбу на этот случай. Это не конец света»

Президент заявил, что может заменить .

Мурат Санджак допустил, что 32-летний итальянский форвард может покинуть клуб.

В матче против «Фенербахче» (2:4), в котором дебютировал Дзюба, Балотелли не играл из-за травмы.

«Даже если он уйдет, это не конец света. Балотелли уходит – приходит другой. Мы взяли Дзюбу на случай, если он уйдет.

Мы открыты для предложений. Его может получить любой, кто заплатит 4 миллиона евро. Никаких скидок, я не торгуюсь», – сказал Санджак.

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