Президент «Адана Демирспор» о возможном уходе Балотелли: «Мы взяли Дзюбу на этот случай. Это не конец света»

Теги Артем Дзюба высшая лига Турция возможные трансферы Марио Балотелли Адана Демирспор Футбол

Президент «Адана Демирспор» заявил, что Артем Дзюба может заменить Марио Балотелли

Мурат Санджак допустил, что 32-летний итальянский форвард может покинуть клуб.

В матче против «Фенербахче» (2:4), в котором дебютировал Дзюба, Балотелли не играл из-за травмы. 

«Даже если он уйдет, это не конец света. Балотелли уходит – приходит другой. Мы взяли Дзюбу на случай, если он уйдет. 

Мы открыты для предложений. Его может получить любой, кто заплатит 4 миллиона евро. Никаких скидок, я не торгуюсь», – сказал Санджак. 

Дзюба забил в Турции сразу же! Внес с линии в пустые ворота

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные