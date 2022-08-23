Арсенал — Фулхэм прогноз на матч 4-го тура АПЛ 27 августа, прогноз на футбольный матч

В матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу действующий лидер турнира примет на домашней арене дебютанта АПЛ. В Лондоне на поле стадиона «Эмирейтс» пройдет матч «Арсенал» — «Фулхэм». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

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Обе команды не проигрывают на старте чемпионата. В очной встрече столичных клубов преимущество на стороне «канониров». Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие котировки на результативность и исход встречи в Лондоне:

1,33 на победу «Арсенала»;

5,80 на ничью;

8,80 на победу «Фулхэма»;

2,55 на ТМ2,5;

1,49 на ТБ2,5;

1,82 на обмен голами;

1,92 без обмена голами.

В прошлом сезоне команды не играли так как «Фулхэм» был в Чемпионшипе. В сезоне 2020/2021 «Арсенал» дома сыграл вничью 1:1, в гостях победил со счетом 3:0. «Канониры» не проигрывают старейшему клубу Лондона в 8 матчах в АПЛ и 10 домашних встречах в турнире.

«Арсенал»

«Арсенал» результативно начал игру в новом сезоне. В третьем туре подопечные Микеля Артеты обыграли «Борнмут» в гостях со счетом 3:0. Голы на счету Мартина Эдегора и Вильяма Салиба. Первый оформил дубль. Победа стала третьей на старте чемпионата. В первом туре АПЛ «канониры» обыграли «Кристал Пэлас» в гостях со счетом 2:0. Во втором туре «Арсенал» принимал дома «Лестер». Победа хозяев 4:2.

После стартового отрезка в чемпионате «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице. «Канониры» единоличные лидеры с 9 очками. У четырех команд по 7 баллов. Разница мячей в чемпионате 9:2. По результативности атаки столичный клуб идет одинаково с «Манчестер Сити». В прошлом чемпионате «Арсенал» шел на последнем месте с балансом мячей 0:9 на этом отрезке.

Результативная игра «Арсенала» в атаке не стала удивлением. В товарищеских матчах «канониры» забивали много. Среди крупных побед были 5:1 над «Ипсвичем», 5:3 над «Нбрнбергом», 4:0 над «Челси» и 6:0 над «Севильей». В семи товарищеских играх шесть побед и одно поражение. «Канониры» проиграли «Брентфорду» 1:2. Баланс мячей в 10-ти крайних играх 35:9. В 8 из 10 встреч было забито три и более гола. В АПЛ у Жезуса, Эдегора и Мартинелли по два очка. По системе «гол+пас» лидирует новичок Габриэл Жезус. К двум голам бразилец добавил три голевые передачи.

«Фулхэм»

В третьем туре «Фулхэм» одержал первую победу в АПЛ после возвращения из Чемпионшипа. На домашней арене «дачники» обыграли «Брентфорд» со счетом 3:2. Автором победного гола стал Александар Митрович. Серб отметился уже тремя голами в сезоне. В Чемпионшипе Митрович выиграл гонку бомбардиров с 43 голами в 44 матчах. Всего 50 результативных действий (7 голевых передач). В матче с «Брентфордом» форвард забил на 90 минуте. «Дачники» вели в счете 2:0 к 20 минуте благодаря голам Рида и Пальиньи. Гости сравняли счет на 71 минуте.

Всего в чемпионате у столичного клуба три игры: две ничьи и одна победа. В первом туре «Фулхэм» дважды выходил вперед в домашней игре с «Ливерпулем». Оба гола на счету Митровича. «Ливерпуль» ушел от поражения благодаря голам Нуньеса и Салаха. Ничья 2:2. Во втором туре «Фулхэм» сыграл 0:0 с «Вулверхэмптоном» в гостях.

В турнирной таблице АПЛ команда из Лондона на седьмом месте. В активе клуба пять очков с разницей мячей 5:4. В лазарете команды три футболиста. Из-за травм не играют вингеры Манор Соломон, Харри Уилсон и Неескенс Кебано.

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Фулхэм», 27 августа 2022

Матч четвертого тура АПЛ станет 60-й очной встречей команд. Баланс побед 40:8 в пользу «Арсенала». 11 матчей завершились вничью. В рамках Премьер лиги команды сыграли в 54 играх: 36 побед «Арсенала», 11 ничьих и 7 побед «Фулхэма». Разница голов 121:57. Общая разница мячей 131:65. На домашней арене «Арсенал» ни разу не проиграл «Фулхэму» в АПЛ. В 27 матчах 21 победа и 6 ничьих. В 10-ти крайних матчах 4 ничьи и 6 побед.

Статистические тренды в результатах команд:

«Обе забьют — да» за 1,54 — ставка сыграла в 7 из 10 очных матчей на домашней арене «Арсенала» и 7 из 10 матчей «Арсенала» во официальных встречах.

Победа «Фулхэма» с форой +2 за 1,82 — ставка сыграла в 11 из 14 очных матчей на поле «Арсенала».

ИТБ1,5 «Арсенала» за 1,35 — «Арсенал» забивает не менее двух мячей «Фулхэму» в 5 из 7 домашних игр.

«Фулхэм» стал чемпионом Чемпионшипа и самой результативной командой второго дивизиона. Перейдя на уровень выше, команда сохранила приверженность к атакующей игре. Уровень сопротивления в АПЛ выше, поэтому оборона «дачников» не всегда справляется. В трех играх пропущено пять мячей. «Арсенал» выдал хороший старт и заслуженно вышел на первое место в АПЛ. Команда у Микеля Артеты сильнее и мастеровитее. В прошлом сезоне «Арсенал» сильнее играл дома (41 из 69 очков). В новом чемпионате уже обыгран «Лестер» в Лондоне. В игре с дебютантов АПЛ «канониры» могут закрепиться на первом месте в АПЛ. Ставка на матч: победа «Арсенала» плюс ТБ2,5 с коэффициентом 1,66 по линии БК «Лига Ставок».

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Где смотреть Арсенал – Фулхэм

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