У «Ливерпуля» нет побед в 3 первых матчах АПЛ впервые с 2012-го. Команда Клоппа идет 16-й

«Ливерпуль» не одержал ни одной победы за три первых тура АПЛ-2022/23.

Команда Юргена Клоппа сегодня потерпела поражение от (1:2). До этого она дважды сыграла вничью: с «Фулхэмом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (1:1).

В последний раз мерсисайдцы стартовали без побед в первых трех турах в сезоне-2012/13. Тогда они выиграли лишь с шестой попытки и в конечном счете заняли 7-е место.

На данный момент идет в таблице 16-м. В следующей игре он встретится с «Борнмутом» – это случится 27 августа.