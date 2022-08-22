Халилходжич о Месси в «ПСЖ»: «Он стал умнее, держит мяч меньше, чем в «Барсе». На его позиции помогать Неймару и Мбаппе важнее, чем забивать и думать о «Золотом мяче»

высказался о том, как изменилась манера игры после перехода в .

– Что вас больше всего впечатлило в «ПСЖ»?

– Уже сейчас все играют коллективно и больше как единое целое, с высоким прессингом. Три парня в атаке (Месси, Неймар, Мбаппе) празднуют друг с другом. Они с огромным уважением относятся друг к другу.

– Объясняет ли только новая схема 3-4-1-2 их огненное начало сезона?

– Они также стали намного лучше в плане физики. Прежде всего, два полузащитника, Верратти и , прекрасно выполняют свою работу и очень быстро отбирают мяч. Неймар играет выше и получает мячи из глубины от Месси. Аргентинец играет роль «десятки».

Я также думаю, что он стал умнее. Он держит мяч меньше, чем в «Барсе». Месси – это футбольная школа. На этой позиции важнее помогать и Мбаппе, чем забивать и думать о «Золотом мяче». Это то новое, что я увидел в воскресенье.

– Вы спокойны за отношения между Мбаппе и Неймаром?

– Произошла небольшая размолвка между двумя чемпионами, которые хотят забить. Это нормально, что время от времени случаются небольшие неприятности, – сказал бывший главный тренер «ПСЖ».