«Иногда футбол и люди могут быть дерьмом. Те, кто распустил слухи об ответственности Афена-Гьяна, – настоящие отбросы». Моуринью о травме Вейналдума

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о травме Джорджиньо Вейналдума

Полузащитник римлян сломал правую большеберцовую кость на тренировке. Сообщалось, что это произошло после столкновения с Феликсом Афена-Гьяном.

«Иногда футбол может быть дерьмом. Всего за 2 недели Джини стал одним из нас благодаря своим человеческим качествам (о его футбольных качествах мы уже знали). К сожалению, в результате очень неудачного несчастного случая он получил серьезную травму, которая надолго лишит его возможности играть.

Но не только футбол иногда бывает дерьмом, люди тоже… Те, кто распустил слухи о том, что такой топовый парень, как Феликс, может быть ответственен за то, что произошло, – настоящие отбросы.

Давайте сегодня вечером будем едины: мы будем играть за «Рому», за Вейналдума и за Афена-Гьяна», – написал Моуринью. 

Сегодня «Рома» сыграет с «Кремонезе» в рамках 2-го тура Серии А. Начало матча – в 19:30 по московскому времени. 

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