Моуринью об 1:0 с «Салернитаной»: «Рома» знала, как играть на результат. Мне все понравилось»

Главный тренер «Ромы» подвел итоги матча Серии А с «Салернитаной» (1:0).

«Мне все понравилось. Я увидел команду, которая пусть и не забила столько, сколько должна была, но знала, как играть на результат. Если не забиваешь в таких матчах, то, как правило, мучений не избежать.

Когда мы подустали, то те, кто вышел вместо Дибалы, Абрахама и Дзаньолы, хорошо управляли игрой. Возможно, кто-то напишет, что Дзаньоло и Дибала могли забить два-три гола, но, на мой взгляд, они сыграли замечательно.

Нам не хватает злости? Я считаю, что наши форварды по-спортивному злые. Я не занимаюсь фэнтези-футболом. Ребята играли хорошо и были агрессивны. Я очень рад за команду. Повторюсь, мне все понравилось. Патрисиу не пришлось нас спасать, за исключением удара Бонаццоли в первом тайме», – сказал .