Каземиро заплакал, прощаясь с «Реалом»: «Здесь я научился и набрался сил, чтобы перейти в такой великий клуб, как «МЮ»

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Каземиро не смог сдержать эмоций во время церемонии прощания с «Реалом»

Полузащитник, перешедший в «Манчестер Юнайтед», заплакал на мероприятии. 

«Здесь я провел невероятные вечера. Я ухожу с воспоминаниями о последнем трофее Лиги чемпионов, который мы выиграли. С Модричем и Кроосом я получил огромное удовольствие от футбола.

Я хочу дать понять, что однажды я вернусь, чтобы отплатить за любовь болельщиков, продолжать помогать этому клубу. И то, чему я здесь научился, придало мне сил для того, чтобы продолжить играть в таком великом клубе, как «Манчестер Юнайтед».

Спасибо вам, президент, с вами впереди у этого клуба будет светлое будущее, и он будет продолжать побеждать. Хала Мадрид!» – сказал Каземиро

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