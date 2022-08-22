Каземиро заплакал, прощаясь с «Реалом»: «Здесь я научился и набрался сил, чтобы перейти в такой великий клуб, как «МЮ»

Каземиро не смог сдержать эмоций во время церемонии прощания с «Реалом».
Полузащитник, перешедший в «Манчестер Юнайтед», заплакал на мероприятии.
«Здесь я провел невероятные вечера. Я ухожу с воспоминаниями о последнем трофее Лиги чемпионов, который мы выиграли. С Модричем и Кроосом я получил огромное удовольствие от футбола.
Я хочу дать понять, что однажды я вернусь, чтобы отплатить за любовь болельщиков, продолжать помогать этому клубу. И то, чему я здесь научился, придало мне сил для того, чтобы продолжить играть в таком великом клубе, как «Манчестер Юнайтед».
Спасибо вам, президент, с вами впереди у этого клуба будет светлое будущее, и он будет продолжать побеждать. Хала Мадрид!» – сказал Каземиро.