Кафельников о работе Федуна в «Спартаке»: «Тройка с минусом. Стадион – единственное светлое пятно за 18 лет»

Евгений Кафельников высказался об уходе из «Спартака».

Федун продал клуб «Лукойлу» и покинул должность президента.

«Болельщики «Спартака» очень надеются, что такие перемены пойдут на пользу. Хуже уже быть и не могло. Будем смотреть вперед с оптимизмом.

Что касается периода работы Федуна в «Спартаке», то тройка с минусом – это моя субъективная оценка. Скорее всего, это связано с малым количеством трофеев.

Не знаю, какой был его вклад в строительство стадиона, но за 18 лет это единственное светлое пятно из его управления «Спартаком», что у болельщиков и команды есть свой стадион. Это самое запоминающееся для меня», – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов» и болельщик .