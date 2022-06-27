Евгений Кафельников: «Пока Федун в «Спартаке» – толку не будет. Он должен уйти, чтобы что-то поменялось»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Евгений Кафельников Футбол

Евгений Кафельников считает, что в «Спартаке» ничего не изменится, пока клубом руководит Леонид Федун.

Сегодня стало известно, что владелец московского клуба ушел с поста вице-президента «Лукойла». Федун заявил, что на его футбольной деятельности это решение не скажется. 

«Что должно произойти, чтобы Федун покинул «Спартак»? Мне абсолютно безразлично, что он должен сделать. Мне безразлично: покидает он клуб, остается или еще что-то. Мне фиолетово!

Я неоднократно обозначал свою позицию: пока Федун в «Спартаке» – толку никакого не будет. Не хочу издеваться над своими эмоциями, мне фиолетово.

Меня сейчас не интересует, станет ли «Спартак» чемпионом в ближайшее годы или нет. Чтобы что-то поменялось – он [Федун] должен уйти», – сказал двукратный чемпион «Больших шлемов» и болельщик «Спартака»

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