Компания «Евраз», связанная с Абрамовичем, опровергла сведения о возможной покупке «Спартака»

Компания «Евраз» сообщила, что не собирается покупать «Спартак».

Вчера появилась информация о том, что компания «Евраз», ключевым акционером которой является экс-владелец «Челси» , может приобрести «Спартак».

«Евраз» не рассматривает какие-либо сделки по приобретению спортивных команд или клубов», – сказали в «Евраз», отвечая на вопрос о том, ведет ли компания переговоры по приобретению «Спартака».

Крупнейшими совладельцами «Евраз» являются Роман Абрамович (владеет 28,64%), Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%), Геннадий Козовой (5,74%) и Максим Воробьев (3,01%).

Абрамович с 2003 года владел «Челси». 7 мая лондонский клуб сообщил, что согласовал условия сделки по продаже клуба с американо-швейцарским консорциумом.

Владельцем с 2004 года является . 27 июня Федун покинул пост вице-президента по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, но отметил, что к футболу это не имеет отношения.