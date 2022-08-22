Джейми О’Хара ждет 7:0 в пользу «Ливерпуля»: «МЮ» проиграл им два последних матча 0:4 и 0:5. Там бардак, будет настоящий разгром»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми О′Хара премьер-лига Англия Футбол

Джейми О’Хара считает, что «Ливерпуль» разгромит «Манчестер Юнайтед» в выездном матче. 

Сегодня команды встретятся в рамках 3-го тура АПЛ. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. 

«Я поставлю на 7:0 в этом матче. В «Манчестер Юнайтед» бардак, а «Ливерпуль» будет потирать руки. 

Они [«МЮ»] не забили ни одного гола в последних двух матчах против «Ливерпуля», проиграв со счетом 0:4 и 0:5, и сейчас эта команда еще хуже. Так что я скажу, что это будет настоящий разгром. 7:0 в пользу «Ливерпуля», – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» talkSPORT. 

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Ливерпуль».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные