Джейми О’Хара ждет 7:0 в пользу «Ливерпуля»: «МЮ» проиграл им два последних матча 0:4 и 0:5. Там бардак, будет настоящий разгром»

Джейми О’Хара считает, что «Ливерпуль» разгромит «Манчестер Юнайтед» в выездном матче.

Сегодня команды встретятся в рамках 3-го тура . Начало матча – в 22:00 по московскому времени.

«Я поставлю на 7:0 в этом матче. В бардак, а «Ливерпуль» будет потирать руки.

Они [«МЮ»] не забили ни одного гола в последних двух матчах против «Ливерпуля», проиграв со счетом 0:4 и 0:5, и сейчас эта команда еще хуже. Так что я скажу, что это будет настоящий разгром. 7:0 в пользу , – сказал бывший полузащитник «Тоттенхэма» talkSPORT.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Ливерпуль».