«Вуэльта». 3-й этап. Гонщики проедут 193,2 км по равнинному маршруту

21 августа пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта». Гонщики проедут 193,2 км по равнинному маршруту.
«Вуэльта-2022»
3-й этап
Бреда – Бреда, Нидерланды
193,2 км
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Начало – 13.52 по московскому времени.
Общий зачет (после второго этапа)
1. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4.14,14
2. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma)
3. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma)
4. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)
5. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma)
6. Итан Хэйтер (Великобритания, Jumbo-Visma) – 0,12
7. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 0,13
8. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)
9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)
10. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team)