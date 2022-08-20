«Вуэльта». 3-й этап. Гонщики проедут 193,2 км по равнинному маршруту

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21 августа пройдет третий этап веломногодневки «Вуэльта». Гонщики проедут 193,2 км по равнинному маршруту.

«Вуэльта-2022»

3-й этап

Бреда – Бреда, Нидерланды

193,2 км

Профиль/Карта

Начало – 13.52 по московскому времени.

Общий зачет (после второго этапа)

1. Майк Теунссен (Нидерланды, Jumbo-Visma) – 4.14,14

2. Эдоардо Аффини (Италия, Jumbo-Visma) 

3. Сэм Оомен (Нидерланды, Jumbo-Visma)

4. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma)

5. Сепп Кусс (США, Jumbo-Visma)

6. Итан Хэйтер (Великобритания, Jumbo-Visma) – 0,12

7. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 0,13

8. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers)

9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) 

10. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team)

Составы всех команд на «Вуэльту-2022»

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