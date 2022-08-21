Месси забил 4 гола и отдал 2 ассиста за 4 матча сезона в «ПСЖ»

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил и отдал голевой пас в матче Лиги 1.

Аргентинец забросом из центрального круга вывел форварда Килиана Мбаппе один на один с вратарем «Лилля», и француз открыл счет на 8-й секунде.

На 27-й минуте Лионель забил сам – с паса Нуну Мендеша.

Месси сегодня совершил 5-е и 6-е результативные действия за 4 игры с начала сезона.

Ранее он забил «Нанту» (4:0) в Суперкубке Франции, а затем оформил дубль и отдал голевой пас в игре с «Клермоном» (5:0) в Лиге 1.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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